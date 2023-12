V načrt razvojnih programov uvrščen projekt za nakup vozil za vojsko

Ljubljana, 12. decembra - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2023 do 2026 uvrstila projekt ministrstva za obrambo Tovorna, terenska, kombinirana in osebna vozila Slovenske vojske, uprave za zaščito in reševanje in ministrstva za obrambo. Z novimi vozili bodo nadomestili stara in iztrošena vozila, so sporočili z vlade.