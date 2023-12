Evropske borze zdrsnile v minus; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 12. decembra - Indeksi na evropskih borzah so danes večinoma zdrsnile v minus. Na trgu so odmevali podatki o novembrski inflaciji v ZDA, vlagatelji pa čakajo predvsem na odločitve ameriške in evropske centralne banke o nadaljnji denarni politiki, ki bodo znane še ta teden. Nafta se občutno ceni, evro pa se je do zdaj podražil.