Sezono začenjajo deskarji v paralelnih disciplinah

Cortina d'Ampezzo, 14. decembra - Danes se bo s paralelnim veleslalomom v Carezzi začela sezona svetovnega pokala v paralelnih disciplinah deskanja na snegu. Slovenski tekmovalci, v ekipi bodo tudi letos Tim Mastnak, Rok Marguč, Žan Košir in Gloria Kotnik, bodo na paralelnem veleslalomu poskušali dokazati, da so še vedno vsaj blizu vrha, v Carezzi so se v preteklosti že izkazali.