Komisija za peticije se je seznanila s potekom popoplavne obnove

Ljubljana, 12. decembra - Komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je danes obravnavala potek obnove po avgustovskih poplavah. Tako koalicija kot opozicija sta poudarili pomen enotnosti in solidarnosti v primeru takih nesreč. V koaliciji so izpostavili hiter odziv vlade na poplave, v opoziciji pa pozivajo k transparentni porabi sredstev pri obnovi.