O glasbi pred in za objektom na mednarodni razstavi v Slovenj Gradcu

Slovenj Gradec, 13. decembra - Koroška galerija likovnih umetnosti drevi v Slovenj Gradcu odpira razstavo Glasba pred in za objektom, na kateri predstavlja izbor del tujih umetnikov Uweja Bressnika in Keitha Rowa. Njun projekt so v galeriji povezali z izbranimi artefakti slovenskih umetnikov Saše Vrabiča in Marka Batiste. Razstava bo v Slovenj Gradcu na ogled do 3. marca 2024.