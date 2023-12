Udogie podaljšal pogodbo s Tottenhamom

London, 12. decembra - Italijanski nogometaš Destiny Udogie in angleški Tottenham sta se dogovorila glede podaljšanja pogodbe, je londonski klub sporočil na spletni strani. Nekdanji soigralec slovenskih reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića pri italijanskem Udineseju bo s trenutno petouvrščeno zasedbo angleške lige predvidoma ostal do konca sezone 2029/30.