Končan viadukt Gabrovica na trasi drugega tira

Črni Kal, 12. decembra - V okviru projekta drugega železniškega tira Divača-Koper so danes obeležili zaključek gradnje viadukta Gabrovica. Premier Robert Golob je poudaril pomen boljše železniške povezave Luke Koper in preostanka države za gospodarstvo in blaginjo ljudi. Prvi vlak naj bi po povezavi zapeljal leta 2026, sta potrdila resorna ministrica in vodja 2TKD.