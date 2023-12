DZ med drugim o podlagi za obnovo in razvoj po ujmi

Ljubljana, 13. decembra - DZ bo začel decembrsko sejo in prvi dan med drugim odločal o predlogu zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. Ta bo po prepričanju vlade omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.