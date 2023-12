Han s hrvaško kolegico o krepitvi sodelovanja na področju turizma

Rogla, 12. decembra - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je ob robu odprtja nove sedežnice na Rogli srečal s hrvaško ministrico za turizem in šport Nikolino Brnjac, s katero sta med drugim govorila o možnostih krepitve sodelovanja med državama na področju turizma in športa. Kot je ob tem poudaril, je hrvaški trg za Slovenijo med pomembnejšimi.