Božično-novoletna drevesca iz slovenskih gozdov letos z rdečo nalepko

Ljubljana, 12. decembra - Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena praznični okrasitvi, morajo biti letos med prevozi in prodajo označena z nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2023. Zavod za gozdove Slovenije usmerja pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih, so zagotovili.