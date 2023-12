Šest lokalnih akcijskih skupin za ribištvo z novimi razvojnimi strategijami

Ljubljana, 12. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbami potrdilo strategije lokalnega razvoja šestim Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo. Gre za eno skupino na Obali in pet skupin v celinskem delu Slovenije, z odločbo pa so pridobile pravico do koriščenja sredstev za izvajanje projektov.