Ženski eurobasket 2025 prvič v štirih državah

Ljubljana, 12. decembra - Zmagovalke evropskega prvenstva košarkaric leta 2025 bodo okronane v dvorani Miru in prijateljstva v grškem Pireju. Že 40. izvedbo EP za ženske bodo prvič gostile štiri države - Grčija, Češka, Nemčija in Italija -, zdaj pa so znana tudi prizorišča košarkarskih bojev, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).