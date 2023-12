V EU in ZDA zaskrbljeni zaradi nepojasnjene odsotnosti Navalnega

Bruselj/Washington/Moskva, 12. decembra - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes pozval k takojšnji izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in izrazil zaskrbljenost, ker so ga premestili na neznano lokacijo. Potem ko so njegovi sodelavci zatrdili, da že sedem dni niso bili v stiku z Navalnim, so podobno zaskrbljenost izrazile tudi ZDA.