Pri Cankarjevi založbi tudi novi izvirni leposlovni deli

Ljubljana, 12. decembra - Cankarjeva založba je izdala in danes predstavila zbirko kratkih zgodb Srečni konci Neli Filipić, romana Nadležna ljubezen Elene Ferrante in Vse ali nič Anžeta Voha Boštica. V zbirki S poti je izšla zbirka esejev Knjiga o jugu Jurice Pavičića, v zbirki Bralna znamenja pa delo Je to knjiga? avtorjev Mihe Kovača in Angusa Phillipsa.