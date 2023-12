Italijanski znanstveniki za večjo biodiverziteto emotikonov

Rim, 17. decembra - Italijanski znanstveniki so pozvali k večji biodiverziteti emotikonov, potem ko so ugotovili, da "drevo življenja" ni primerno predstavljeno s piktogrami. Pri pregledu spletnega kataloga emotikonov Emojipedia so našteli 112 emotikonov, ki predstavljajo organizme. Med njimi je bilo 92 živali, 16 rastlin, ena gliva in en mikroorganizem.