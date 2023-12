V nemški jeklarski industriji napovedan niz 24-urnih stavk

Düsseldorf, 12. decembra - Zaposleni v jeklarski industriji na severozahodu in vzhodu Nemčije so napovedali niz 24-urnih stavk, prva bo v sredo. Za ta korak so se odločili po neuspelem četrtem krogu pogajanj z vodstvi podjetij, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil pogajalec sindikata IG Metall Knut Giesler.