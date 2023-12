Policisti pri prevozu migrantov ujeli več tujcev

Obrežje/Logatec, 12. decembra - Policisti so v ponedeljek pri prevozu migrantov ujeli več tujcev. Na območju Obrežja so novomeški policisti ustavili dva državljana Gruzije, ki sta v avtomobilu prevažala šest državljanov Iraka. Na območju Logatca so medtem ljubljanski policisti ustavili madžarsko državljanko, ki je v vozilu prevažala tri državljane Turčije.