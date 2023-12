ZDA uvedle nove sankcije proti nekdanjima visokima uradnikoma BiH

Washington, 12. decembra - ZDA so zaradi korupcije uvedle nove sankcije proti nekdanji namestnici glavnega državnega tožilca BiH Dijani Kajmaković in nekdanjemu direktorju obveščevalno-varnostne agencije BiH (OSA) Osmanu Mehmedagiću, so v ponedeljek sporočili iz State Departmenta. Poleg njiju so sankcionirali še okoli 30 drugih posameznikov iz različnih držav.