Blizu Jemna tanker zadela raketa hutijskih upornikov

Washington, 12. decembra - V ožini Bab el Mandeb med Jemnom in Afriškim rogom je v ponedeljek zvečer norveški tanker Strinda zadela raketa in povzročila požar. Odgovornost za napad so danes prevzeli hutijski uporniki iz Jemna. Potrdili so, da so zadeli tanker, ki da je prevažal nafto za Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.