Pogrešajo mladoletnika iz Brestanice

Brestanica, 12. decembra - Svojci od ponedeljka pogrešajo 16-letnega Boruta Jana Ružiča iz Brestanice. Mladoletnik je od doma odšel okoli 7.30, oblečen je bil v sivo jakno in modre jeans hlače, pri sebi je imel šolsko torbo. Visok je okoli 170 centimetrov in ima daljše rjave lase, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.