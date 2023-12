Proizvajalec Monopolyja bo ukinil še okoli 1100 delovnih mest

Washington, 12. decembra - Ameriški proizvajalec igrač Hasbro, med drugim lastnik znamk Transformers, My Little Pony in Monopoly, bo ukinil dodatnih skoraj 1100 delovnih mest ter zaprl svoje prostore v mestu Providence v zvezni državi Rhode Island. Letos je sicer število zaposlenih zmanjšal že za 800. Konec lanskega leta je skupaj zaposloval 6490 ljudi.