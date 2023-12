V galeriji Equrna razstava Uroša Weinbergerja

Ljubljana, 12. decembra - V galeriji Equrna bodo drevi odprli razstavo Uroša Weinbergerja z naslovom Neoantromi. Slikar si pri delu prisvaja različna orodja in ikonografijo iz znanosti, popularne kulture, množičnih medijev in kolektivnih praks, ki osveščajo in razvijajo preživetvene strategije in dokazujejo moč človeške domišljije nad apokaliptičnimi scenariji.