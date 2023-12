V Novem mestu razstava ilustracij Petra Škerla

Novo mesto, 12. decembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo ilustracij akademskega ilustratorja Petra Škerla. Njegove ilustracije krasijo številne slikanice, knjige in učbenike, objavlja jih tudi v različnih revijah. Za svoje delo je prejel več domačih in mednarodnih nagrad ter priznanj. Razstava bo na ogled do 20. januarja prihodnje leto.