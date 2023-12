Turška liga zaradi napada na sodnika zaustavljena

Istanbul, 12. decembra - Turška nogometna zveza je zaustavila državno prvenstvo najvišje ravni, potem ko je na ponedeljkovi tekmi prve lige med Ankaragücüjem in Rizesporjem prišlo do nasilnega napada na sodnika Halila Umuta Melerja. Ob tem je zveza že napovedala tudi "najstrožje" kazni in za nedoločen čas preložila tekme v vseh ligah.