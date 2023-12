Dončić tudi s tisočo trojko popeljal oslabljeni Dallas do zmage

Memphis, 12. decembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA s 35 točkami in tisočo trojko v karieri popeljal Dallas Mavericks do zmage s 120:113 v gosteh pri Memphis Grizzlies. Teksaška ekipa je bila precej oslabljena, manjkal je tudi drugi strelec Kyrie Irving, vendar je pod taktirko Slovenca vseeno prišla do nove zmage, tretje v nizu.