Otočani v podaljšku strli odpor Toronta

New York, 12. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile v noči na torek na sporedu štiri tekme. New York Islanders so šele v podaljšku zlomili odpor Toronta, odločilni gol za zmago s 4:3 je prispeval Bo Horvat. Colorado je po hudem boju ugnal Calgary s 6:5, Dallas je bil boljši od Detroita s 6:3, Buffalo pa od Arizone s 5:2.