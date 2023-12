V Bruslju predstavitev biodinamičnih in naravnih vin slovenskih vinarjev

Bruselj, 14. decembra - V Bruslju so se na posebnem dogodku v sredo predstavili slovenski vinarji, ki pridelujejo vino na ekološki in biodinamičen način. Ljubitelji žlahtne kapljice so lahko spoznavali in okušali vina, pridelana v skladu z naravnimi procesi in brez uporabe običajnih kemičnih pripravkov, ter hkrati uživali ob izbranih slovenskih jedeh.