Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenski policiji, ki je letos zabeležila 408 primerov tihotapljenja ljudi, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Policisti so do 8. decembra prijeli 466 tihotapcev ljudi, največ na območju Novega mesta, Kopra, Maribora in Ljubljane, največ pa jih je bilo iz Romunije, Ukrajine in Moldavije.