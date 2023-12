Pregled - šport, 11. 12. (ponedeljek)

TRONDHEIM - Zadnji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu za ženske v Skandinaviji je znana končna uvrstitev Slovenije, pa tudi njene tekmice v olimpijskih kvalifikacijah. Slovenke so osvojile 11. mesto, v boju za Pariz 2024 pa bodo nasprotnice četrta in peta ekipa s SP, ki pred tem še ne bosta uvrščeni na OI, ter južnoameriški predstavnik Paragvaj. Kvalifikacije za OI bodo med 11. in 14. aprilom prihodnje leto, ko bodo potekali trije turnirji s po štirimi ekipami. Iz vsakega bosta v francosko prestolnico potovali dve najboljši.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj in Maribora so se v tekmi 19. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:2).

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu začela nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Za uvod so Slovenci premagali Hrvate s 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). SP tretje kakovostne ravni za to starostno kategorijo bo na Bledu potekalo do nedelje. Poleg Slovenije in Hrvaške nastopajo še Estonija, Italija, Poljska in Ukrajina.

KRANJ - Slovenska vaterpolska reprezentanca se je danes zbrala v Kranju na pripravah za evropsko prvenstvo, ki bo od 4. do 16. januarja na Hrvaškem. Novi selektor slovenskih vaterpolistov Mirko Vičević je na prvi zbor poklical igralce, na katere je v kvalifikacijah za EP računal že njegov predhodnik.

LILLEHAMMER - Smučarski skakalci so minuli vikend odprli novo sezono celinskega pokala v norveškem Lillehammerju. Potem ko je Tina Erzar na sobotni teki zmagala, se je na stopničke v nedeljo povzpel tudi Žak Mogel. Slovenec je zasedel tretje mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner.

NIKOZIJA - Nikozija je bila pretekli teden prizorišče 12. kongresa srednjeevropskega odbojkarskega združenja Mevza. Na Cipru je Slovenijo zastopal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca. Največ pozornosti so predstavniki zvez namenili formatu in izvedbi novega klubskega tekmovanja pokal prvakov, so danes sporočili iz slovenske zveze. Na kongresu so sodelovali predstavniki devetih držav: Avstrije, Cipra, Češke, Hrvaške, Izraela, Luksemburga, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

HERNING - Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske na Danskem, Norveškem in Švedskem so danes končali drugi del tekmovanja še v skupinah 1 in 3. Iz teh so v četrtfinale napredovale še reprezentance Švedske, Črne gore, Danske in Nemčije. Že v nedeljo so drugi del končali v skupinah 2 in 4. V skupini 2, v kateri je igrala tudi Slovenija in zasedla tretje mesto, sta si četrtfinale zagotovili Francija in Norveška. Iz skupine 4 sta napredovali Nizozemska in Češka. Že v torek bodo prvi četrtfinalni boji, ko bosta na sporedu tekmi Francija - Češka in Nizozemska - Norveška. V sredo sledita še obračuna Švedska - Nemčija ter Danska - Črna gora.

NEW YORK - Hokejisti Los Angeles Kings so tokrat v severnoameriški ligi NHL gostovali v Madison Square Gardnu, kjer so jih domači New York Rangers premagali kar s 4:1. Po nizu 11 zaporednih gostujočih zmag so kralji, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, v gosteh izgubili še drugič zaporedoma. Kopitar je bil podajalec pri edinem golu gostov na tekmi.