Primorske novice: Božič odstopil z mesta direktorja zavoda GO! 2025

Nova Gorica, 11. decembra - Gorazd Božič je odstopil z mesta direktorja zavoda GO! 2025, na tem mestu bo delal še do petka, poročajo Primorske novice. Svet zavoda se je drevi s tem seznanil, mestno občino pa pozval, naj čim prej izvede postopek za imenovanje novega. Formalno ga bo razrešil mestni svet, ki mora do petka imenovati vršilca dolžnosti.