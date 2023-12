Na tekmah Anderlecht - Standard Liege brez gostujočih navijačev do 2025

Bruselj, 11. decembra - Belgijska nogometna kluba Anderlecht in Standard Liege sta danes sporočila, da bodo njune tekme do konca naslednje sezone potekale brez gostujočih navijačev na tribunah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to rešitev sta se kluba odločila po številnih incidentih navijačev.