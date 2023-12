Iz osnutka zaključnega sporazuma COP28 izpadla odprava fosilnih goriv

Dubaj, 11. decembra - Nov osnutek težko pričakovanega sporazuma, ki ga je pripravilo predsedstvo podnebne konference ZN, na področju fosilnih goriv države poziva zgolj k zmanjšanju proizvodnje in porabe fosilnih goriv, besedne zveze o dokončni odpravi fosilnih goriv, na kar so upale države EU in otoške države, pa ni več.