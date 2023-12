Večer o pomenu kulturnih vsebin v medijih (12. 12.)

Maribor, 11. decembra - Petra Vidali v komentarju Krčiti ali ukiniti? To ni dilema piše o napovedi novega vodstva Radiotelevizije Slovenija glede krčenja umetniškega in kulturnega programa. Avtorica meni, da sta prav umetnost in kultura pravi razlog obstoja javnega medija in poudarja, da brez teh vsebin, ne bo razloga za medij posebnega družbenega pomena.