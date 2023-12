Poklukar ob robu Salzburškega foruma s hrvaškim in bolgarskim kolegom potrdil dobro sodelovanje

Brdo pri Kranju, 11. decembra - Notranji minister Boštjan Poklukar, ki danes in v torek na Brdu pri Kranju gosti kolege iz držav Salzburškega foruma, se je danes sestal s hrvaškim in bolgarskim kolegom, Davorjem Božinovićem in Kalinom Stojanovom. Z obema je potrdil dobro sodelovanje, ob tem pa je izrazil tudi zadovoljstvo nad številno udeležbo na visoki ravni na forumu.