V BiH prijeli slovenskega državljana s seznama najbolj iskanih evropskih kriminalcev

Sarajevo, 11. decembra - Na Jahorini v Bosni in Hercegovini so organi pregona pod okriljem notranjega ministrstva (MUP) Republike Srbske danes aretirali enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi, 33-letnega Mladena Samardžijo, ki ima tako slovenski kot bosansko-hercegovski potni list. Prijeli so ga na podlagi suma vpletenosti v trgovino z mamili.