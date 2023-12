Arčon na novoletnem sprejemu poudaril pomen ohranjanja dediščine Slovencev

Ljubljana, 11. decembra - Minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Matej Arčon je danes v luči božično-novoletnih praznikov ter dneva samostojnosti in enotnosti na uradu gostil sprejem, ki so se ga med drugim udeležili predstavniki krovnih organizacij Slovencev iz sosednjih držav. Na sprejemu je poudaril pomen ohranjanja dediščine Slovencev zunaj meja Slovenije.

"Na začetku mandata smo si kot enega glavnih ciljev zastavili to, da Slovenci v zamejstvu in po svetu ne bi bili več zgolj in samo tema tega urada, temveč da bi se celotna vlada pri sprejemanju svojih odločitev zavedala, da imamo Slovence, ki živijo zunaj meja," je dejal Arčon in ocenil, da cilj na uradu dobro uresničujejo.

Spomnil je, da se je pred dnevi zaključil redni letni razpis. "Kljub zmanjšanju sredstev zaradi dodatnih finančnih bremen, ki so jih Sloveniji prinesle avgustovske poplave, smo na obeh razpisih za aktivnosti in delovanje Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2024 razpisali enako višino sredstev kot v prejšnjem letu," je povedal.

Poudaril je, da se uspešno večajo tudi sredstva iz drugih resorjev. Ministrstvo za gospodarstvo bo namreč začelo z rednim financiranjem združenj v Zamejski gospodarski koordinaciji, ministrstvo za kmetijstvo pa je z zakonom ustalilo financiranje kmetijskih organizacij. V Porabju uspešno teče gospodarski razvojni program, z letom 2025 pa bi lahko enak program stekel tudi v ostalih treh zamejstvih.

"V minulem letu smo uspeli povečati sredstva za štipendije za učenje slovenskega jezika. Oblikovali smo program za ohranjanje arhivskega gradiva Slovencev zunaj meja. Ohranjanje dediščine Slovencev zunaj meja je zelo pomembno, prav tako pa ohranjanje stika s sodobno slovensko kulturo," je dodal.

Novoletnega sprejema so se udeležili predstavniki krovnih organizacij Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo z namenom povezovanja Slovencev v zamejstvu, novinarje, ki delujejo v zamejstvu, vodje diplomatsko konzularnih predstavništev Slovenije v sosednjih državah ter člani sveta vlade za Slovence v zamejstvu.

Minister in državna sekretarka Vesna Humar sta v tem letu opravila več kot 80 sestankov na uradu, se več kot 70 krat mudila na obiskih in sestankih zunaj urada, udeležila pa sta se tudi več kot 60 dogodkov pri Slovencih v zamejstvu, po svetu in doma, je sporočil urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.