V ospredju vrha EU širitev in revizija večletnega proračuna

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 12. decembra - Voditelji članic EU se bodo v četrtek in petek sestali na zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bosta predvidoma širitev unije in revizija njenega večletnega finančnega okvirja. Pričakovati je, da bodo pogajanja zaradi kompleksnosti tem in nasprotovanja Budimpešte zahtevna in dolga. Že v sredo bo potekal vrh EU-Zahodni Balkan.