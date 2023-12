Na razstavi v madridskem Pradu pozornost na hrbtni strani slik

Madrid, 12. decembra - Nova razstava, ki so jo postavili v madridskem muzeju Prado, je v središče pozornosti postavila hrbtno stran slik. Obiskovalcem ponuja ogled etiket, pečatov in skic, ki so običajno skrite očem. Vendar je razstava po besedah pripravljavcev več kot le preprosto obračanje slik na steni.