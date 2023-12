Ljubljanska borza: Indeks pridobil 0,2 odstotka

Ljubljana, 11. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,20 odstotka in se ustalil pri 1225,78 točke, k čemur je prispevala podražitev delnic NLB in Petrola. Promet je bil skromen; borzni posredniki so opravili za 994.000 evrov prometa, pri čemer so več kot dve tretjini prispevale Krkine delnice.