Postojna, 11. decembra - V okolici Postojne je v nedeljo okoli 19. ure v hiši izbruhnil požar, ki je zahteval življenje 85-letnega lastnika. Moški je bil najprej nekaj časa v nezavesti, gasilci in reševalci so mu nudili prvo pomoč. Zatem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je umrl. Policisti še ugotavljajo okoliščine, so sporočili s Policijske uprave Koper.