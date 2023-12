Newyorške borze v nov teden neenotno

New York, 11. decembra - Tečaji na newyorških borzah na začetku novega trgovalnega tedna nimajo enotne smeri. Tečaji se gibljejo blizu izhodišč, saj so vlagatelji zadržani pred objavami centralnih bank v nadaljevanju tedna, ki naj bi razkrile njihove nadaljnje korake glede obrestnih mer. Te so zaradi boja proti inflaciji na visokih ravneh.