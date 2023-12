Priznanje predsednice republike za delo na področju človekovih pravic pravnici Katarini Bervar Sternad

Ljubljana, 11. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pravnici Katarini Bervar Sternad podelila priznanje za delo na področju človekovih pravic. Njeno delo zaznamuje predanost sooblikovanju družbe, ki dosledno spoštuje človekove pravice, pri tem pa teče maraton prek ovir in padcev, a odločno in z jasnim ciljem, so v uradu predsednice zapisali v utemeljitvi.