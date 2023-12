Civilna iniciativa Letuš proti izselitvi iz kraja

Braslovče, 11. decembra - Civilna iniciativa Letuš je proti izselitvi v ujmi prizadetih družin iz kraja, zato so pisali premierju Robertu Golobu. Menijo, da bi morali namesto preselitve urediti brežini Savinje in Pake. Po mnenju župana Braslovč Tomaža Žoharja gre za preračunljivost in nestrokovnost iniciative. Vladna služba za obnovo pa pravi, da postopki še niso končani.