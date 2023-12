Podjetja lahko oceno škode v jesenskih neurjih oddajo do 20. decembra

Ljubljana, 11. decembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za teden dni podaljšalo rok za prijavo škode v gospodarstvu, ki je nastala v jesenskih neurjih. Oškodovanci lahko svoje vloge z ocenami škode oddajo do 20. decembra. Dodatno ob obstoječih prizadetih občinah zbirajo tudi oceno škode za občino Kanal ob Soči, so sporočili z ministrstva.