Ustavili iztekanje iz vrtine pri Rogaški Slatini

Rogaška Slatina, 11. decembra - Atlantic Droga Kolinska je danes ustavila iztekanje vode in ogljikovega dioksida iz poškodovane opazovalne vrtine v Spodnji Kostrivnici pri Rogaški Slatini. Kot so sporočili, jim je uspelo izvesti umiritev oziroma t. i. dušitev vrtine in s tem prvo fazo sanacije, danes in v prihodnjih dneh pa nameravajo izvesti še drugo fazo.