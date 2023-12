Tudi Mesec obsodil sobotni homofobni incident v Ljubljani

Ljubljana, 11. decembra - Na sobotni incident ob začetku 39. filmskega festivala LGBT v Ljubljani se je danes odzval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in homofobno nasilje najostreje obsodil. Hkrati je pozval k vzpostavitvi okolja, kjer se bodo vsi počutili varne in sprejete.