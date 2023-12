Jug Gaze znova tarča silovitega izraelskega obstreljevanja

Gaza/Ramala/Damask, 11. decembra - Izrael je davi nadaljeval silovite napade na mesti Rafa in Han Junis na jugu Gaze, od koder poročajo o več deset smrtnih žrtvah. Pred tem je izraelska vojska ponoči izvedla racije na zasedenem Zahodnem bregu in ciljala tarče v Libanonu in Siriji. Pri tem so bili v bližini Damaska ubiti štirje ljudje, poročajo tuje tiskovne agencije.