V javni razpravi za čim bolj vključujoče rešitve pri izvajanju mednarodnih programov višjih šol

Ljubljana, 11. decembra - Rešitve za izvajanje mednarodnih programov v predlogu novele zakona o višjem strokovnem izobraževanju morajo biti čim bolj vključujoče in sistemsko sprejemljive, so se strinjali sodelujoči v javni razpravi v državnem svetu. Ob tem so pozvali pristojne, da v proračunih več pozornosti namenijo višjemu šolstvu, ker je to področje slabo financirano.