Minister Jevšek s predstavniki podravske regije o novi finančni perspektivi

Rače, 11. decembra - Predstavniki Sveta podravske regije, Razvojnega sveta regije in Regijske razvojne mreže so danes v Račah gostili ministra za kohezijo in regionalno politiko Aleksandra Jevška. Govora je bilo o izvajanju kohezijske politike v obdobju zaključevanja stare in v novi finančni perspektivi, in sicer v luči skladnejšega regionalnega razvoja.