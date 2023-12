V odbojki novo klubsko tekmovanje srednjeevropski pokal prvakov

Nikozija, 11. decembra - Nikozija je bila pretekli teden prizorišče 12. kongresa srednjeevropskega odbojkarskega združenja Mevza. Na Cipru je Slovenijo zastopal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca. Največ pozornosti so predstavniki zvez namenili formatu in izvedbi novega klubskega tekmovanja pokal prvakov, so danes sporočili iz slovenske zveze.